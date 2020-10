Universitatea Craiova a anuntat cand va reveni pe teren Elvir Koljic. Bosniacul va fi operat duminica

"Incepem sambata intr-o nota optimista. "Dragonul" nostru va fi operat in cursul zilei de maine si primele pronosticuri sunt mult mai bune decat ne-am fi asteptat. Speram ca Elvir Koljic sa joace primul sau meci oficial dupa accidentare in luna februarie a anului 2021. Suntem alaturi de tine, Elvir!", a scris Universitatea Craiova pe site-ul oficial, conform news.ro.Formatia Universitatea Craiova a obtinut a sasea victorie consecutiva in Liga I, dupa ce a invins, vineri, pe teren propriu, scor 1-0, echipa Poli Iasi . Meciul a fost marcat de accidentarea grava al lui Elvir Koljic, transportat la spital dupa un fault al lui Mihalache.In minutul 35, Elvir Koljic a fost scos de pe teren cu targa si a fost transportat la spital, dupa un fault dur al lui Mihalache, care a fost apoi eliminat.Unicul gol al meciului a fost marcat de Barbut, in minutul 51.