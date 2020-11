Eric Bicfalvi, eroul nationalei Romaniei la Belfast: "Vor veni multe calificari la Mondiale si Europene de acum incolo"

"Personal ma bucur pentru gol, chiar daca era mai bine daca am fi terminat jocul cu o victorie. Cel mai important insa este ca am ajuns in urna a doua (n.r. - intrarea in urna a doua la tragerea la sorti a preliminariilor CM 2022). Cu totii, jucatori, staff tehnic, toata tara practic, ne dorim sa ajungem din nou la un turneu final. Eu cred ca sunt doua generatii foarte bune de jucatori, o generatie care a facut o figura frumoasa la EURO U21 anul trecut si cred ca incet-incet vor veni multe calificari la Mondiale si Europene de acum incolo", a declarat Bicfalvi la postul Pro Tv.Selectionatele de fotbal ale Romaniei si Irlandei de Nord au terminat la egalitate, 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Windsor Park din Belfast, in ultimul sau meci din Grupa 1 a Ligii B din Liga Natiunilor.Citeste si: Romania prinde dramatic urna a doua valorica pentru tragerea la sorti, dupa un gol marcat in finalul meciului din Irlanda de Nord