Destainuirile fotbalistului brazilian Eric: Tata m-a parasit la 8 luni. El facea copii, pleca, iar facea, iar pleca. Imi cunosc 20 de frati

Norocul i-a suras insa pe toate planurile: a devenit unul dintre cei mai apreciati jucatori din Liga 1 , iar in viata personala, Eric si-a cunoscut sotia in tara noastra.Fotbalistul de la Voluntari nu uita momentele grele prin care a trecut in Brazilia."Tatal meu m-a parasit la 8 luni. Am aflat dupa un timp unde era si l-am cautat. Voiam sa stiu de ce sunt exclus, dar am aflat ca situatia asta nu era doar cu mine. Am mai multi frati din partea tatalui meu.El s-a recasatorit de mai multe ori. Facea copii, pleca, iar facea, iar pleca. Eu imi cunosc personal in jur de 20 de frati. Mai am, dar nu-i stiu pe restul.El se ocupa cu mai multe chestii in constructii si nu stiam niciodata prea multe despre el. Nu statea niciodata intr-un loc, pleca mereu", a spus fotbalistul brazilian la gsp.Eric are de gand sa se stabileasca la Medias, unde a deschis un restaurant."Sunt fericit si am fost mereu. Profesional, nu cred ca am cautat sa ajung in top, dar nici sa stau joc. Am decis din 2012 ca voi ramane in Romania. E momentul in care am cerut si cetatenia.Mai am doar o sora, care a venit aici, in Romania, si lucreaza la mine in restaurant, la Medias.Sora mea si mama iubesc foarte mult Romania si-si doresc sa stea aici. Mama a fost in tara inainte de pandemie, a plecat in iunie in Brazilia.Acum plange ca e singura, saraca", a mai spus brazilianul.Eric de Oliveira este el mai bun marcator strain din Romania.