A promovat-o pe Craiova in Liga 1, dar a fost dat afara. Decizia inexplicabila luata de patronul Mititelu junior

"Le multumim antrenorilor Eugen Trica si Ovidiu Dananae, precum si jucatorilor Ignacio Cacheiro, Andrei Ciolacu, Calin Cristea, Abdelaye Diakite, Alexandru Git, Arsene Luboya, Vali Munteanu si Federico Taborda pentru ajutorul lor si le uram mult succes in cariera", se arata intr-un comunicat postat pe pagina de Facebook a echipei din Craiova. Din primele informatii, se pare ca oficialii clubului, in frunte cu Mititelu junior , n-aveau incredere in faptul ca Eugen Trica se va putea ridica la nivelul Ligii 1, FCU Craiova fiind acum in cautarea unui tehnician cu experienta.