Imnul va avea un puternic accent irlandez, cu fragmente din compozitii ale lui Bono si The Egde de la U2.DJ-ul olandez a devenit faimos in 2013 cu "Animals". Martin Garrix a colaborat mai ales cu Dua Lipa ("Scared To Be Lonely") si Troye Sivan ("There For You").Garrix a fost ales ca succesor al francezului David Guetta, care a compus imnul Euro-2016.Turneul final al Campionatului European, amanat un an din cauza pandemiei provocate de noul coronavirus, va avea loc in perioada 11 iunie - 11 iulie, in unsprezece tari, intre care si Romania.