Bilant fabulos pentru nationala Italiei! Cand a pierdut echipa lui Mancini ultimul meci

Meciul cu Elvetia, scor 3-0, a fost a zecea victorie consecutiva, obtinuta la zero, de italieni, care in aceste partide au marcat 37 de goluri Inaintea acestei serii incredibile, Italia a traversat o perioada cu 19 meciuri fara infrangere, avand cinci egaluri si 14 victorii.Practic, ultima infrangere a Italiei dateaza din septembrie 2018, cand a fost invinsa de Portugalia, scor 1-0, iar ultimul egal din octombrie 2020, cand a facut 0-0 cu Olanda.Asadar, in ultimele 29 de meciuri, Italia are 24 de victorii si cinci egaluri, si un golaveraj zdrobitor: 87-7.Toate aceste rezultate au fost obtinute sub comanda lui Roberto Mancini , cel care a preluat echipa in 2018, dupa ce Italia a ratat calificarea la Cupa Mondiala din Rusia.