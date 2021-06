Pe cine vede Mircea Lucescu castigatoare a Euro 2020

Ucescu a tinut si cu Ucraina, tara unde activeaza acum, si cu Turcia, nationala pe care a pregatit-o, dar si cu Italia, pe care o vede castigatoare."Cine castiga EURO 2020? Italia. Sunt sincer si nu spun asta doar fiindca sunt legat de Italia. Pana acum nationala lui Mancini este cea care m-a impresionat si mi-a placut cel mai mult, dar mai ales e cea care a aratat ca este in primul rand o echipa.Este un adevarat grup. Mancini a aratat ca are idei clare si merita multe aplauze. Ucraina? E in crestere. Iar contra Suediei, in optimi de finala, calificarea se joaca. E un Campionat European frumos, echilibrat. In afara de Italia, imi atrag atentia Croatia si Germania", a spus Mircea Lucescu , pentru Tuttosport, citat de Agrepres.