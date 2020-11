Euro 2020: nationala "minuscula" care va juca la Bucuresti in locul tricolorilor. Ce meciuri va gazdui Arena Nationala

In conditiile in care nationala Romaniei a ratat calificarea in urma semifinalei de play-off cu Islanda (1-2) din luna octombrie, locul ramas liber din Grupa C a fost redirectionat de UEFA catre castigatoarea "barajelor" din Liga Natiunilor D, adica ultima divizie a fotbalului continental.Joi seara, Georgia si Macedonia de Nord s-au intalnit la Tbilisi cu calificarea pe masa, iar victoria le-a apartinut oaspetilor, scor 1-0, gol marcat de veteranul Goran Pandev (37 de ani).Astfel, Macedonia de Nord a obtinut biletele pentru Euro 2020, urmand sa fie repartizata in Grupa C, alaturi de Olanda, Austria si UcrainaProgramul meciurilor de la Euro 2020 organizate pe Arena Nationala:14 iunie, Grupa C: Austria - Macedonia de Nord, ora 18.0018 iunie, Grupa C: Ucraina - Macedonia de Nord, ora 15.0022 iunie, Grupa C: Ucraina - Austria, ora 18.0029 iunie, optime de finala, ora 21.00Citeste si: Mirel Radoi: "Am castigat o repriza si am pierdut o repriza". Ce spune despre plecarea sa la Universitatea Craiova