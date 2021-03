Ultimatum de la UEFA privind organizarea Euro 2020. Ministrul Novak: "Ar fi un dezastru, trebuie sa ne asumam acest lucru"

"Pentru Euro-2020 noi ca minister, ca organizator, trebuie sa ne asumam faptul ca pe durata acestei competitii vom avea un procent de 20-25 la suta spectatori pe stadioane, indiferent care va fi situatia pandemiei. Trebuie sa ne asumam acest lucru. Trebuie sa aducem o hotarare de Guvern special pentru Euro 2020, altfel riscam sa nu mai avem meciurile si ar fi un dezastru. Este efectiv o asumare pe Euro 2020 ca sa avem spectatori pe stadioane.Cred ca se poate face. Nu cred ca ar afecta cu ceva pandemia. Trebuie sa intelegem toti la nivel de Guvern ca trebuie sa facem aceste acte. Continua discutiile. Cred ca luni, marti... este o treaba destul de urgenta. Decizia de a avea spectatori pe stadioane din fericire a coborat la noi, putem sa hotaram noi cu Ministerul Sanatatii. O sa facem aceasta hotarare de Guvern pentru Euro 2020 si incet-incet sa aducem din nou spectatorii pe stadioane. Este in plan si lucram pentru acest lucru", a spus Novak. UEFA a oferit ca termen data de 7 aprilie pentru ca fiecare oras sa prezinte scenariul pentru partidele de la Euro-2020. Competitia este programata sa se dispute in perioada 11 iunie - 11 iulie, in 12 orase din 12 tari europene, inclusiv la Bucuresti.