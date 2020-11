Euro 2020: Slovacia si Scotia, ultimele doua calificate la turneul final. Serbia, eliminata la penalty-uri, pe teren propriu

La Belfast, in Irlanda de Nord, Slovacia s-a impus cu 2-1, dupa 1-1 in timpul regulamentar, golul decisiv fiind marcat in minutul 110.Mult mai dramatica a fost confruntarea de la Belgrad, in care Serbia a trimis meciul cu Scotia in prelungiri abia in minutul 90, rezerva Jovic fiind autorul golului egalizator (1-1). La penalty-uri, britanicii au castigat insa cu 5-4 si s-au calificat la Euro 2020.Citeste si: Euro 2020: "calaii" Romaniei, invinsi dramatic la Budapesta. Ungaria se califica, Islanda ramane acasa