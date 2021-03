EURO 2020 Modificare importanta de regulament. UEFA a decis cate schimbari vor putea face echipele intr-un meci

Amendamentul introdus temporar la regulile jocului a fost acceptat ca urmare a dificultatilor observate in meciurile de fotbal in contextul pandemiei de coronavirus. Regula se foloseste deja in unele competitii din Europa si in preliminariile europene ale CM 2022 din Qatar.''Deoarece aceasta regula este deja valabila si se aplica si in meciurile din calificarile pentru CM 2022, meciuri care au loc in intervalul martie 2021 - martie 2022, s-a decis ca ea sa se extinda si la partidele de la EURO 2020 din aceasta vara (iunie-iulie 2021), la finala Ligii Natiunilor din octombrie 2021 si la cele din play-out-urile pentru evitarea retrogradarii in aceeasi competitie'', a indicat UEFA intr-un comunicat.Varianta cu cinci inlocuiri in loc de trei se aplica de la finele anului trecut in unele competitii din Anglia si Spania. Programat initial in 2020, turneul final al EURO a fost amanat pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, editie aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfasura in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021 in 12 orase: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scotia), Bilbao (Spania).Citeste si: