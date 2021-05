Euro 2020: prima mare vedeta care rateaza prezenta la turneul final. Abia revenise la nationala, dupa cinci ani

''Am vorbit cu Zlatan care, din pacate mi-a spus ca accidentarea il impiedica sa participe la EURO 2020 in aceasta vara'', a declarat selectionerul Janne Andersson. Vedeta in varsta de 39 de ani, revenit la prima reprezentativa a tarii sale dupa aproape cinci ani de cand si-a anuntat retragerea de la prima reprezentativa , a primit sambata o vizita, la Milano, din partea unui specialist care i-a prescris ''un tratament de sase saptamani'', a indicat clubul.La EURO 2020 (11 iunie-11 iulie), Suedia trebuie sa intalneasca Spania pe 14 iunie, apoi Slovacia pe 18 si Polonia pe 23.Jucatorul vedeta al lui AC Milan, care a revenit in luna martie in selectionata Suediei, la aproape cinci ani dupa ce si-a anuntat retragerea internationala, a parasit terenul in repriza secunda a meciului cu Juventus, castigat saptamana trecuta de AC Milan la Torino (3-0).Atacantul, in varsta de 39 ani, s-a accidentat in timp ce incerca sa controleze mingea, in timpul unui duel cu fundasul olandez Matthijs de Ligt de la Juventus, dupa aproape o ora de joc. El a fost inlocuit la scurt timp, acuzand dureri la genunchi, dar a ramas pe marginea terenului, cu genunchiul bandajat.Ibrahimovic, care si-a prelungit recent contractul cu AC Milan pana in iunie 2022, era unul dintre starurile asteptate la EURO 2020 (11 iunie - 11 iulie), competitie la care Suedia isi va face debutul pe 14 iunie.