Primul rezultat "bomba" la Europeanul de tineret. Ce s-a intamplat cu nationala Angliei, plina de vedete din Premier League

Astfel, in Grupa D, la Koper (Slovenia), nationala Angliei, considerata una dintre marile favorite, a fost invinsa in mod neasteptat de Elvetia, scor 0-1, gol marcat de Dan Ndoye, in minutul 78.Rezultatul e cu atat mai socant cu cat Anglia a venit la turneul final cu jucatori importanti din Premier League, precum Hudson-Odoi ( Chelsea ), Smith Rowe si Nketiah (Arsenal), Greenwood ( Manchester United ) sau Skipp (Tottenham).Intr-o alta partida a grupei, de la ora 22.00, se vor intalni Portugalia si Croatia.Citeste si: