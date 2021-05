S-au stabilit finalistele din Europa League. Cine e marea surpriza din ultimul act. Cand si unde se va decerna trofeul

United a acces in semifinale datorita succesului din tur (6-2), in retur scorul fiind 3-2 pentru AS Roma.Marea surpriza a venit de la Villerreal, care si-a mentinut avantajul minim luat in meciul tur cu Arsenal.Rezultatele semifinalelor retur, disputate joi:Arsenal - Villarreal 0-0, in tur 1-2Arsenal: Leno - Holding, Mari, Tierney (Willian '80) - Bellerin, Rowe, Partey, Saka - Pepe, Aubameyang (Lacazette '80), Odegaard (Martinelli '66). Antrenor: Mikel ArtetaVillarreal: Rulli - Gaspar, Albiol, Torres, Pedraza (Moreno '90) - Parejo, Coquelin, Trigueros - Moreno, Alcacer (Bacca '72), Chukwueze (Pino '29). Antrenor: Unai EmeryAS Roma - Manchester United 3-2, in tur 2-6Au marcat: Dzeko '57, Cristante '60, Telles '83 (autogol) / Cavani '39, '68AS Roma: Mirante - Karsdorp, Smalling (Darboe '30), Ibanez, Peres (Santon '69) - Cristante, Mancini - Rodriguez (Zalewski '77), Pellegrini, Mkhitaryan - Dzeko (Mayoral '77). Antrenor: Paulo FonsecaManchester United: De Gea - Wan-Bissaka (Williams '46), Bailly, Maguire, Shaw (Telles '46) - Van de Beek, Fred - Greenwood, Fernandes (Mata '84), Pogba (Matic '64) - Cavani (Rashford '73). Antrenor: Ole Gunnar SolskjaerFinala Ligii Europa va avea loc in data de 26 mai, la Gdansk.