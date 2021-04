Ziua pe care Cristi Chivu vrea sa o stearga din memorie

De-a lungul istoriei, au fost mai multe confruntari intre gruparea engleza si cea italiana, insa cea care iese mereu in evidenta este intalnirea din 2006, din luna aprilie, returul sferturilor de finala din Champions League.Dupa 2-1 pentru Roma pe Olimpico, Manchester a castigat cu 7-1 pe Old Trafford, intr-o adevarata demonstratie de forta a trupei antrenate de Sir Alex Ferguson Cristi Chivu juca pe atunci la Roma si a facut pereche in aparare cu francezul Mexes. Cristiano Ronaldo a marcat o dubla in acel meci de cosmar pentru italieni.Semifinalele Ligii Europa sunt urmatoarele:Manchester United - AS Roma;Meciurile se vor disputa la 29 aprilie, turul si 6 mai, returul. Finala este programata in 26 mai, la Gdansk.