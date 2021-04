Europa League: Nicolae Stanciu, meci dramatic pe terenul lui Arsenal. Slavia Praga, aproape de semifinale. Toate rezultatele

Stanciu a fost titular si a jucat pana in minutul 84.Gazdele au marcat prin Pepe, in minutul 86, iar Slavia a egalat in minutul 90+4, prin Holes.Tot joi, AS Roma a invins in deplasare Ajax Amsterdam , scor 2-1, revenind de la 0-1. In minutul 53, Ajax a ratat un penalti prin Tadic. Au marcat Klaassen '39 pentru gazde si Pellegrini '57 si Ibanez '87 pentru oaspeti.In Croatia, Villarreal a invins cu 1-0 Dinamo Zagreb, golul fiind marcat de Moreno, in minutul 44, din penalti.Partidele retur vor avea loc la 15 aprilie.