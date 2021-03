Europa League, optimi: Mircea Lucescu, esec pe teren propriu cu Villarreal. Cum s-a incheiat meciul Manchester United - AC Milan

Au marcat Torres '30 si Albiol '52, formatia pregatita de tehnicianul roman avand nevoie acum de o minune in retur pentru a se califica in sferturi.Intr-o alta partida, AC Milan (cu Ciprian Tatarusanu rezerva) a remizat in deplasare cu Manchester United , scor 1-1. Au marcat Diallo '50 pentru gazde si Kjaer '90+2 pentru oaspeti.De asemenea, Ajax Amsterdam s-a impus acasa, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Young Boys ( goluri Klaasen '62, Tadic '82, Brobbey '90+2).Partidele retur vor avea loc la 18 martie.Citeste si: