Cinci romani in optimile de finala din Europa League. Tragerea la sorti, de la ora 14.00

Rangers, liderul din Scotia, a castigat la capatul unui nou meci cu multe goluri , dupa ce se impusese si in tur, cu 4-3. Columbianul Morelos a fost MVP-ul echipei antrenate de Steven Gerrard, dar si romanul Ianis Hagi a avut o evolutie notabila.Morelos a marcat primul gol, a pasat decisiv la urmatoarele doua si a scos un penalty. De la Hagi au pornit actiunile la golurile doi si trei ale lui Rangers, internationalul roman gasindu-l de fiecare data pe Morelos, care a pasat decisiv pentru Patterson, respectiv Kent. De remarcat ca tanarul Patterson a marcat la doar 16 secunde de la intrarea sa pe teren. Hagi a fost inlocuit in min. 71 cu Arfield. Dinamo Kiev , echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, a castigat cu 1-0 pe terenul formatiei belgiene FC Bruges, dupa 1-1 in tur. Unicul gol al partidei a fost reusit de Vitali Buialski (83).Slavia Praga a obtinut si ea calificarea in deplasare, in urma unei victorii neasteptate, cu 2-0, la Leicester. Mijlocasul roman Nicolae Stanciu a oferit assist-ul la primul gol al cehilor, marcat de Lukas Provod (49), iar Abdallah Sima (79) a parafat calificarea campioanei Cehiei. Stanciu a jucat 69 de minute. AC Milan , cu portarul roman Ciprian Tatarusanu pe banca de rezerve, a remizat pe San Siro cu Steaua Rosie Belgrad, 1-1, desi a avut un om in plus in ultima parte a meciului. Rossoneri, in scadere de turatie in ultima perioada, merg mai departe gratie golurilor marcate in deplasare (2-2 in tur). Villarreal , cu romanul Andrei Ratiu pe banca de rezerve, s-a impus cu 2-1 in fata celor de la RB Salzburg, dupa ce ''Submarinul galben'' castigase si in tur, cu 2-0.Rezultate:Joi(+) Ajax Amsterdam - OSC Lille 2-1Au marcat: Davy Klaassen 15, David Neres 88, respectiv Yusuf Yazici 78 - penalty.In tur: 2-1.(+) Arsenal Londra Benfica Lisabona 3-2, la PireuAu marcat: Pierre-Emerick Aubameyang 21, 87, Kieran Tierney 67, respectiv Diogo Goncalves 43, Rafa Silva 61.In tur: 1-1.Hoffenheim - (+) Molde FK 0-2A marcat: Eirik Ulland Andersen 20, 90+5.In tur: 3-3.(+) Glasgow Rangers - Royal Antwerp FC 5-2Au marcat: Alfredo Morelos 9, Nathan Patterson 46, Ryan Kent 55, Borna Barisic 79 - penalty, Cedric Itten 90+2 - penalty, respectiv Lior Refaelov 31, Didier Lamkel Ze 57.In tur: 4-3.SSC Napoli - (+) Granada 2-1Au marcat: Piotr Zielinski 3, Fabian Ruiz 59, respectiv Angel Montoro 25.In tur: 0-2.(+) Sahtior Donetk - Maccabi Tel Aviv 1-0, la KievA marcat: Junior Moraes 67 - penalty.In tur: 2-0.(+) Villarreal - RB Salzburg 2-1Au marcat: Gerard Moreno 40, 89 - penalty, respectiv Mergim Berisha 17.In tur: 2-0.(+) AC Milan - Steaua Rosie Belgrad 1-1Au marcat: Franck Kessie 9 - penalty, respectiv El Fardou Ben Nabouhane 24.Cartonas rosu: Marko Gobeljic (Steaua Rosie, 70).In tur: 2-2.Bayer Leverkusen - (+) Young Boys Berna 0-2Au marcat: Theoson Jordan Siebatcheu 48, Christian Fassnacht 86.In tur: 3-4.FC Bruges - (+) Dinamo Kiev 0-1A marcat: Vitali Buialski 83.In tur: 1-1.(+) Dinamo Zagreb - FC Krasnodar 1-0A marcat: Mislav Orsic 31.In tur: 3-2.Leicester City - (+) Slavia Praga 0-2Au marcat: Lukas Provod 49, Abdallah Sima 79.In tur: 0-0.(+) Manchester United - Real Sociedad 0-0Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) a ratat un penalty in min. 13.In tur: 4-0.PSV Eindhoven - (+) Olympiakos Pireu 2-1Au marcat: Eran Zahavi 23, 44, respectiv Ahmed Hassan Koka 88.In tur: 2-4.(+) AS Roma - SC Braga 3-1Au marcat: Edin Dzeko 24, Carles Perez 75, Borja Mayoral 90+1, respectiv Bryan Cristante (autogol) 88.Lorenzo Pellegrini (Roma) a ratat un penalty in min. 72.In tur: 2-0.Miercuri(+) Tottenham Hotspur - Wolfsberger AC 4-0Au marcat: Dele Alli 10, Carlos Vinicius 50, 83, Gareth Bale 73.In tur: 4-1.