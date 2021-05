Cine este romanul care poate castiga azi Europa League

In meciul de la Gdansk, Villarreal va lupta in prima sa finala europeana in timp ce Manchester United va disputa al 14-lea joc cu un trofeu european, cel mai recent castigat fiind UEFA Europa League in 2017.Villarreal este antrenata de Unai Emery, el aflandu-se in ultimul act pentru a cincea oara in 8 ani, performerul unei triple istorice cu Sevilla in 2014, 2015 si 2016.De cealalta parte, Ole Gunnar Solskjaer, fost star al echipei Manchester United, este pentru prima oara in fata unui meci atat de important. El are in palmares trei trofee ca antrenor, toate cu echipa norvegiana Molde - doua campionate si o Cupa.In lotul echipei Villarreal se afla si romanul Andrei Ratiu (22 ani), international de tineret, care insa nu a jucat niciun meci sezonul acesta la prima echipa.Meciul de la Gdansk va putea fi urmarit din tribune de 9.500 de suporteri , care vor putea intra pe stadion cu un rezultat negativ la testul Covid.Echipe probabile:Villarreal: Rulli/Asenjo - Foyth, Albiol, Torres, Pedraza - Pino, Capoue, Parejo, Trigueros - Moreno, Bacca. Antrenor: Unai EmeryManchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Lindelof, Shaw - McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba - Cavani. Antrenor: Ole Gunnar SolskajerPartida va fi arbitrata de francezul Clement Turpin, ajutat de asistentii Nicolas Danos si Cyril Gringore.Meciul va incepe la ora 22.00 si va fi transmis de Look Sport + si Look 4K, Digisport si Telekomsport