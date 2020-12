Europa va beneficia de 11 locuri la Cupa Mondiala de fotbal feminin din 2023

"Dupa succesul mare de la editia 2019, s-a decis anul trecut extinderea Mondialului feminin la 32 de selectionate, cu scopul de a continua sustinerea dezvoltarii fotbalului feminin", se arata intr-un comunicat al FIFA.Forul international a a stabilit cotele de locuri pentru fiecare confederatie, Europa (11) avand cele mai multe, urmata de Asia (6), Africa (4), CONCACAF (4) CONMEBOL (3) si Oceania (1). Australia si Noua Zeelanda sunt calificate direct, in calitate de gazde, dar ocupa cate un loc dintre cele acordate Africii respectiv Oceaniei. Ultimele trei locuri vor fi decise in urma unui turneu eliminatoriu la care vor participa zece echipe.La turneul eliminatoriu, ce va avea loc tot in Australia si Noua Zeelanda, vor participa doua echipe din Asia, doua din Africa, doua din CONCACAF, doua din CONMEBOL, una din Oceania si una din Europa, in urma locurilor ocupate in preliminariile continentale.