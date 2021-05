Europeanul de tineret continua fara nationala Romaniei. Sferturile de finala se joaca luni. Unde se pot vedea meciurile

Franta, Italia, Germania, Spania, Danemarca, Portugalia, Olanda si Croatia sunt tarile ramase in competitie.Reprezentativa Spaniei trebuie sa isi mentina titlul de campioana. De cealalta parte, cea a Germaniei vrea sa isi ia revansa, dupa ce a fost invinsa de spanioli in finala din 2019.Transmisiunile in direct ale partidelor din fazele superioare ale Campionatului European EURO U21:Sferturi de Finala:luni, 31 mai, ora 19.00, Olanda - Franta, la TVR 1, comenteaza Marian Olaianosluni, 31 mai, ora 19.00, Spania - Croatia, la TVR 2, comenteaza Emil Hossu -Longinluni, 31 mai, ora 22.00, Portugalia - Italia, la TVR 1, comenteaza Marian Olaianosluni, 31 mai, ora 22.00, Danemarca - Germania, la TVR 2, comenteaza Emil Hossu-LonginSemifinale:joi, 3 iunie, ora 19.00, Semifinala 1, la TVR 1, comenteaza Marian Olaianosjoi, 3 iunie, ora 22.00, Semifinala 2, la TVR 1, comenteaza Marian OlaianosFinala: duminica, 6 iunie, ora 22.00, la TVR 2, comenteaza Marian Olaianos si Emil Hossu-LonginDupa Campionatul European de Fotbal U21 din Ungaria si Slovenia, TVR va transmite, in exclusivitate, in perioada 23 iulie - 8 august 2021, Jocurile Olimpice de la Tokyo.