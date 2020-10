Exclusa din campionatul ligii secunde de Federatie, Pandurii Targu Jiu a castigat la TAS. Decizia a venit in mai putin de 24 de ore

"Decizia de retragere a certificatului de participare a clubului Pandurii Targu Jiu de catre Comisia de Recurs a Federatiei Romane de Fotbal este suspendata. Federatia Romana de Fotbal este obligata sa acorde provizoriu certificatul de participare in campionatul Ligii a II-a clubului Pandurii Targu Jiu", se arata in decizia TAS remisa FRF si clubului Pandurii.Contactat telefonic, avocatul Paul Mincu a declarat, pentru AGERPRES, ca hotararea TAS este una corecta deoarece o echipa nu poate fi scoasa din campionat in timpul desfasurarii acestuia inainte de a se lua o decizie definitiva in plan sportiv."E o decizie justa, nu poti scoate o echipa din competitie in modul asta. Vorbim de un caz in care o pretinsa datorie a fost platita integral la momentul la care s-a judecat speta. Suntem totusi la sport. Nu stiu daca cineva are ceva cu clubul acesta, dar parca li se face rau cu prea mare usurinta. O sa vedem finalul, dar nu poti sa distrugi o echipa in timpul campionatului iar apoi, la finalul litigiului, daca se dovedeste ca ai gresit, sa dai din umeri", a spus avocatul gruparii gorjene pentru AGERPRES.Pe 17 august, Comisia de Disciplina hotara, in temeiul art. 43 din Regulamentul de certificare a conditiilor de participare in competitia Liga a II-a, sa admita sesizarea Managerului Comisiei de evaluare din cadrul FRF privind refuzul acordarii certificatului de participare a Clubului Sportiv Pandurii Lignitul Targu Jiu la Campionatul National Liga a II-a in urma unei datorii catre fostul antrenor al echipei gorjene Adrian Bogoi.Oficialii clubului Pandurii au atacat decizia la Comisia de Recurs sustinand ca aceasta datorie este achitata. Cu toate acestea, Comisia de Recurs a FRF a respins, la 8 octombrie, apelul formulat de CS Pandurii Lignitul Targu Jiu in contradictoriu cu FRF, hotararea fiind definitiva si executorie pe plan intern.Ulterior, gruparea a mers mai departe la Tribunalul de Arbitraj Sportiv care, in mai putin de 24 de ore, a suspendat decizia prin care formatia Pandurii Targu Jiu era exclusa din Liga a II-a pana la solutionarea cazului.In acest sezon, Pandurii Lignitul ocupa ultimul loc (21) in Liga a II-a, dupa sase etape, cu cinci infrangeri din tot atatea partide (golaveraj 2-15).Pandurii Targu Jiu ar trebui sa intalneasca duminica, 11 octombrie, de ora 11:00, pe Stadionul Municipal din Targu Jiu, formatia Farul Constanta, intr-o partida din etapa a 7-a a Ligii a II-a.