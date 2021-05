Fanii revin pe stadion! Care este procedura de intrare la meciul nationalei cu Georgia

Pentru a respecta conditiile prevazute in Ordinul comun al Ministerului Tineretului si Sportului si al Ministerului Sanatatii nr. 310/708/2021 privind prezenta spectatorilor, la acest joc pot asista doar persoanele vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 (minimum 10 zile de la rapel) si cele care prezinta un test negativ RT-PCR (efectuat in ultimele 72h inaintea meciului) sau rapid antigen (efectuat in ultimele 24h inaintea meciului, certificat de un laborator autorizat de Ministerul Sanatatii).Regulile privind testarea COVID-19 se aplica si copiilor cu varsta mai mare de 5 ani.Biletele sunt disponibile exclusiv online, pe bilete.frf.ro, pretul acestora fiind: 30 RON (peluze) si 60 RON (tribune).Cum iti iei bilet la Romania - GeorgiaAccesezi bilete.frf.ro, alegi evenimentul, selectezi locurile (maximum 4 pentru o comanda) si tipul biletului (adult/copil).Copiii cu varsta sub 14 ani au acces gratuit (in Family Zone, sectoarele 204 si 206 ale Tribunei 2), insa si datele acestora trebuie introduse in comanda pentru a le fi eliberate bilete cu valoare zero. Accesul pe stadion se face doar in baza unui bilet valabil nominal.Completezi datele fiecarei persoane care va participa la meci (nume, prenume, CNP), nu doar ale utilizatorului care plaseaza comanda. Biletele sunt nominale si netransmisibile.Dupa introducerea datelor, achiti suma aferenta comenzii si primesti pe mail cate un link separat de e-ticket pentru fiecare persoana inscrisa. Ex. daca au fost achizitionate 3 bilete adulti si un bilet copil sub 14 ani, cumparatorul va plati doar valoarea biletelor pentru adulti si va primi 4 link-uri distincte de bilete nominale.In momentul accesarii link-urilor, biletul va fi activat doar dupa ce bifezi ca iti asumi, conform legislatiei in vigoare, respectarea regulilor de acces la evenimentele sportive din Romania si dupa ce vei alege una dintre urmatoarele variante:Vaccinat impotriva SARS-CoV-2Prezent cu un test negativ RT-PCR.Prezent cu un test negativ rapid antigen.Spectatorii se pot prezenta la meciul Romania - Georgia atat cu biletul printat, cat si cu acesta in varianta electronica.Acestia trebuie sa aiba asupra lor documentele care atesta vaccinarea / testarea COVID-19 conform regulilor de acces prezentate mai sus.