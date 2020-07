Fanii ar putea reveni pe stadioanele din Italia in luna septembrie

"In cazul in care curba epidemiologica o va permite, fanii pot reveni pe stadioane in septembrie", a afirmat Spadafora.El a adaugat ca va fi permisa prezenta unui numar limitat de spectatori: "Evident, stadioanele nu vor fi pline cum se intampla inainte, dar va trebui sa respectam o intreaga serie de masuri pe care le studiem in acest moment."Meciurile din primele doua divizii ale campionatului Italiei, Serie A si Serie B, s-au reluat in luna iunie, dupa o intrerupere de trei luni datorata pandemiei de coronavirus. Toate partidele au loc cu portile inchise.