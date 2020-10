Jandarmeria Bucuresti, dupa conflictul cu suporterii: "Ne-am dorit ca interventia sa fie ferma, rapida si cu maxima eficienta"

Jandarmeria Bucuresti a facut precizari despre conflictul izbucnit inaintea meciului CSA Steaua Dinamo 2 (3-1) din liga a treia."Intrucat existau informatii ca au asupra lor obiecte contondente, arme albe, ne-am dorit ca interventia sa fie ferma, rapida si cu maxima eficienta pentru a proteja celelalte persoane care se aflau in zona", au transmis, vineri seara, reprezentantii Jandarmeriei Bucuresti.Potrivit acestora, 30 de persoane au fost conduse la mai multe sectii de Politie pentru audieri si s-au luat mai multe masuri: "A fost sesizat parchetul competent pentru ultraj, au fost intocmite acte premergatoare pentru infractiunea de tulburarea linistii publice si au fost intocmite mai multe acte constatatoare pentru detinerea de obiecte pirotehnice. Pana in acest moment au fost aplicte si 28 de sanctiuni contraventionale".Jandarmii au anuntat ca vor ramane in zona, intrucat au informatii ca s-ar putea produce alte conflicte intre suporteri "Vreau sa ramana foarte clar faptul ca interventia rapida si ferma a avut ca scop restabilirea rapida a ordinii publice si evitarea oricarui pericol pentru ceilalti cetateni. Vom ramane in stare de alerta intrucat exista in continuare mesaje prin care se intentioneaza crearea unor astfel de conflicte intre suporterii celor doua echipe", au mai transmis reprezentantii jandarmilor.