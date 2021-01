Ajutor financiar nesperat pentru echipa Dinamo. Anuntul facut de fanii gruparii din "Stefan cel Mare"

"Comunitatea DDB atrage tot mai multe resurse, asa ca am intrat in atentia marilor branduri internationale!Prima VESTE BUNA a anuluiNe pregatim sa semnam contracte de sponsorizare cu doua companii multinationale foarte importante, una din domeniul auto si cealalta din domeniul financiar, care vor deveni astfel PARTENERII STRATEGICI AI DDB.Legat de numele celor doua companii, vom reveni cu amanunte in perioada care urmeaza, motivele fiind lesne de inteles.Cateva detalii acum.Cele doua mari companii isi vor lega numele de comunitatea DDB.Din cele doua parteneriate, DDB va avea de castigat peste 800.000 Euro/an!Devenim din ce in ce mai puternici, asadar!In discutiille cu producatorul auto am stabilit ca pentru toate meciurile pe care le vom juca acasa sa punem in vanzare biletele pe Arena Nationala.Pretul unui bilet ramane de 5 lei, iar PARTENERUL STRATEGIC al DDB va oferi mai multe premii atractive, dintre care cel mai important va fi UN AUTOTURISM.La fiecare meci, biletele suporterilor vor participa la o tombola publica in urma careia castigatorul va primi un autoturism de culoare rosie inscriptionat pe alb cu "ProgramDDB".Castigatorul va alege jucatorul sau legenda dinamovista care sa-i aduca masina acasa sau sa i-o inmaneze, daca va fi vorba de un castigator din afara tarii, care va fi invitat la Bucuresti pentru a-si primi premiul.Tragerea la sorti si inmanarea autoturismului vor fi evenimente publice.Daca vom juca in Play-off vor fi 12 autoturisme, daca vom juca in play-out vor fi mai multe autoturisme, pentru ca se vor disputa mai multe meciuri . Valoarea unui autoturism va fi de cel putin 12.000 Euro.FAPTE, NU VORBEIn vara va anuntam ca de la 10.000 de socios in sus DDB are puterea sa preia si sa tina clubul in Liga 1 . Nu atat prin sumele generate de cotizatii, cat prin faptul ca devenim un partener foarte atractiv pentru piata din Romania.Acum suntem peste 12.000 de socios si a sosit timpul ca aceasta Comunitate Socios sa si primeasca, nu numai sa dea", se arata intr-un comunicat al Peluzei Catalin Haldan. Dinamo a anuntat, la 13 august 2020, ca are un nou actionar majoritar, si anume compania Benel International SA, reprezentata de Pablo Cortacero. La 30 septembrie 2020, Cortacero a prezentat noua conduce a clubului formata in majoritate din spanioli. Pana in prezent, conducerea spaniola nu a investit nimic in clubul din Soseaua Stefan cel Mare, echipa fiind tinuta in viata cu banii stransi de suporteri , prin Programul DDB.Citeste si: VIDEO Echipa lui Marius Sumudica, pe primul loc in Turcia. Antrenorul roman a dansat pe teren. Gol marcat de Alex Maxim