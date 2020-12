Fanii lui Dinamo l-au taxat pe presedintele Serdean: "Sa nu mai calci pe stadion"

In primul rand, sustinatorii lui Dinamo i-au reprosat lui Serdean felul in care s-a exprimat cu o seara inainte, cand a spus ca suporterii "nu au cei 7 ani de-acasa", dar si modul in care oficialul a dialogat cu jurnalistii, din masina personala."E usor sa-ti dai seama cand cineva minte, dupa felul cum isi ascunde privirea. Cativa reporteri, printre care si doamne, iti intind microfonul, oferindu-ti tribuna de unde sa-ti lansezi minciunile si tu nu ai minimul bun simt de a te da jos din masina sau macar de a vorbi privind spre ei. Parca erai la semafor si sarisera niste pustani pe tine sa-ti spele parbrizul. Cameramanul mai avea putin si-o facea, doar ca sa-ti vedem mai bine lehamitea cu care vorbeai despre suporteri ", au precizat suporterii printr-un comunicat."Pentru ca atunci cand a venit vorba de suporteri, ti-ai permis sa afirmi ca NU AU CEI SAPTE ANI DE-ACASA!! Cei care tocmai au anuntat ca ofera tot ce au strans pentru a plati in locul teparilor pe care i-ai adus tu la club. Cei care tin echipa asta in viata, dupa ce voi ati lasat-o la reanimare si i-ati tras toate aparatele din priza. Cei care cumpara meci de meci toate biletele de pe stadionul unde vii tu sa te crezi conducator. Ei nu au sapte ani de-acasa?! Apreciem ca nu ti-ai mai pus esarfa noastra la gat. Indraznim sa te rugam sa nu mai calci pe Stadionul lui Dinamo. Si nu uitam ca primul lucru pe care l-ai facut de cand ai primit pixul in mana la Rin, a fost sa-l dai afara pe Danciu", au mai precizat sustinatorii lui Dinamo.Citeste si: Maria Sarapova se marita. Cine e barbatul care i-a furat inima rusoaicei inca din prima zi