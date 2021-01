Fanii lui Dinamo ii deconspira pe sefii spanioli: "Vor sa falimenteze clubul". Dovezile aduse

Ei dau ca exemplu faptul ca mijlocasului Aleix Garcia i s-a propus de catre Pablo Cortacero rezilierea contractului pentru suma de 130.000 de euro, mult mai mare decat cea acceptata de jucatorul spaniol in urma negocierilor cu suporterii-actionari."Devine din ce in ce mai evident ca acesti indivizi, actionari majoritari in cadrul clubului, in acest moment, din pacate, au venit in Romania cu o misiune foarte clara: aceea de a baga Dinamo in faliment!Desi Aleix Garcia era implicat in discutii cu DDB, care ii pusese pe masa o oferta onesta, in beneficiul ambelor parti, (jucator-club) gasca condusa de Cortacero i-a propus rezilierea contractului cu efect imediat si in conditii dezastruoase pentru club.Mai exact, Pablo Cortacero a semnat un acord cu jucatorul, prin care clubul Dinamo se obliga sa ii achite 90.000 Euro net, virati in termen de 13 zile, Aleix Garcia urmand sa devina astfel jucator liber.Spaniolii au plusat! In cazul in care Dinamo nu va efectua plata in termenii stipulati, clubul se obliga sa ii plateasca daune lui Aleix Garcia, in valoare de 40.000 Euro, net.Suma totala, asadar, este de 130.000 de Euro, pe care jucatorul ar fi indreptatit sa o ceara printr-un eventual memoriu la FIFA Repetam! Toate acestea, in conditiile in care Cortacero & CO au cunostinta de faptul ca Aleix Garcia si clubul Dinamo, prin intermediul DDB, sunt angrenati deja in discutii menite sa rezolve lucrurile pe cale amiabila, in cu totul alte conditii, din care sa nu piarda nici una dintre parti.Jucatorul a semnat, din pacate, fiind si el tot o victima a acestor indivizi fara scrupule. Reprezentantii lui Dinamo la FRF sunt Constantin Eftimescu si Cornel Talnar , singurii oficiali a caror semnatura este recunoscuta de catre forul in cauza. (...)Aleix Garcia ar urma sa fie alt caz Rene Hinojo, portar in varsta de 37 de ani, caruia i s-au garantat, prin contract, la Dinamo, nu mai putin de 25.000 Euro lunar si care si-a depus recent memoriu la FIFA.Adaugand toate celelalte cheltuieli absurde la care SAPASII au obligat clubul Dinamo, inca din prima zi in care au pus piciorul in Groapa, credem ca nu mai exista nici o urma de indoiala cu privire la intentiile pe care le au. Misiunea lor in Romania pare sa fie FALIMENTAREA, cu orice pret, a lui Dinamo!Suntem in continuare aici si vom para toate loviturile, indiferent cat de multe, dure si de pe care parte vin!", se arata in comunicatul Peluzei Catalin Haldan, care precizeaza ca de acum inainte comunicarile oficiale DDB vor fi facute si prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului Dinamo.Luni, pe pagina de Facebook a clubului a aparut informatia privind incheierea acordului de reziliere a contractului jucatorului Aleix Garcia, dar postarea a fost stearsa dupa scurt timp.FC Dinamo a anuntat, la 13 august 2020, ca are un nou actionar majoritar, si anume compania Benel International SA, reprezentata de Pablo Cortacero. La 30 septembrie 2020, Cortacero a prezentat noua conduce a clubului formata in majoritate din spanioli. Pana in prezent, conducerea spaniola nu a investit nimic in clubul din Soseaua Stefan cel Mare, echipa fiind tinuta in viata cu banii stransi de suporteri , prin Programul DDB.Citeste si: La asta nu se astepta nici Cristi Borcea. Declaratie de dragoste siropoasa a Valentinei Pelinel si motivul pentru care a facut-o