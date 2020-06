Fanii preiau al doilea pachet de 10 la suta din actiunile clubului Dinamo. 735.000 de lei, platiti pentru restantele fata de jucatori

Ziare.

In plus, DDB a virat 735.000 de dolari pentru plata restantelor fata de jucatori "AVEM 20,06% DIN CLUBUL DINAMONe-am tinut de cuvant si am platit din nou salariile jucatorilor si alte cheltuieli administrative. Aceasta a fost hotararea membrilor care au votat pe platforma DDB pana ieri la ora 24.00.Rezultatul votului arata determinarea cainilor in tot ce fac: 97,5% din socios au votat DA si astazi, boardul DDB si Clubul Dinamo 1948 au semnat documentul prin care a fost preluat un al doilea pachet de 10% din actiunile clubului pentru 1 leu.Tot astazi a fost virata si suma de 735.000 lei pentru plata restantelor fata de jucatori.Asta inseamna respect fata de membrii DDB care doresc sa ne respectam deviza "FAPTE, NU VORBE!"Cu oameni ca voi DINAMO NU VA MURI NICIODATA! Dinamo traieste prin suporteri si NICIUN VIRUS nu va putea omora visul suporterilor de a salva Dinamo si de a decide singuri destinele acestui club.Vom fi loviti din toate partile in aceste zile. Loviti de un adversar invizibil, asa cum este virusul acesta, dar si de dusmanii clasici, care se tem ca Dinamo se ridica. Dar cu fiecare lovitura noi trebuie sa devenim mai puternici si mai hotarati. Nimic nu ne mai poate intoarce din drum.DINAMO VA RENASTE DIN PROPRIA-I CENUSA!Am promis ca la 10.000 de membri CLUBUL DINAMO VA FI AL SUPORTERILOR. SI NE VOM TINE DE CUVANT!Astazi trebuie sa spargem pragul de 7000 de membri si sa continuam sa crestem. Ne mai despart 3000 de pasi de usa rotativa de la RIN. Odata ajunsi acolo, vom dezinfecta totul si vom lua tot ce este al nostru.CAINE, NU MAI STA PE GANDURI!", este mesajul de pe pagina de Facebook Peluza Catalin Hildan-Dinamo.