Fara Cavani in Champions League

Desi campionatul francez a fost oprit definitiv din cauza pandemiei de coronavirus, PSG mai trebuie sa joace in Liga Campionilor, in luna august.Cavani, 33 de ani, este cel mai bun marcator din istoria gruparii franceze, cu 200 de goluri inscrise, in 301 de meciuri jucate.Thomas Meunier, 28 de ani, ar fi refuzat oferta PSG deoarece va pleca la Borussia Dortmund. Fundasul international belgian ar dori sa se integreze cat mai curand posibil la noua lui echipa, ceea ce nu ar fi posibil daca va participa cu PSG in Liga Campionilor.In schimb, Thiago Silva, Layvin Kurzawa si Eric Choupo-Moting, care sunt toti in aceeasi situatie, final de contract la 30 iunie, ar fi acceptat propunerea conducatorilor PSG si nu ar trebui sa rateze turneul de la Lisabona.