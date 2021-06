Hagi, egal cu Mita Iosif: cat s-a terminat amicalul dintre Farul si Rapid

Farul si Rapid au incheiat la egalitate, scor 1-1.Giulestenii au deschis scorul cu un gol marcat de Sefer in minutul 6 dupa o greseala mre in apararea Farului.Constantenii au egalat in repriza a doua din penalty, Casap marcand in minutul 62.Rapid a inceput cu Moldovan - Belu, Dandea, Ignat, Finca - Barbu, Albu - Sefer, Ilie, Hlistei - Blan. Viitorul a folosit formula: Tordai - Georgescu, Danuleasa, Dobrosalevici, Lazar - Mladen, Artean, Josemi - Mihalcea, Andronache, Bodisteanu.La pauza si in repriza a doua, ambele echipe au facut schimbari numeroase in echipa.