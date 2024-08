Faza zilei. Un spectator a arbitrat un meci din liga a treia franceza. Cum s-a intamplat

O faza care face inconjurul Europei in aceste momente s-a petrecut in Franta, acolo unde a avut loc in acest week-end meciul de liga a treia dintre Chambly si Colmar.

Un spectator din tribune a avut ocazia de a fi inclus in brigada de la partida Colmar - Chambly, dupa ce arbitrul de centru (Kristo) s-a accidentat in minutul 24. Avand in vedere ca in liga a treia prevederile regulamentare nu includ si un arbitru de rezerva, crainicul stadionului a facut un apel public pentru gasirea unui inlocuitor.

Si imediat un spectator a raspuns apelului, spunand ca este arbitru si el, dar in campionatul de amatori din Franta. Acesta a imbracat rapid un echipament si a fost desemnat arbitru de tusa. Arbitru central a fost unul dintre tusierii din brigada oficiala.

Partida s-a terminat in final 1-1.

