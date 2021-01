Surpriza uriasa in Liga 1: "lanterna rosie" FC Arges a castigat primul meci in deplasare. Golul victoriei, in prelungiri

FC Arges a obtinut prima sa victorie in deplasare din acest sezon, prin golul marcat de francezul Sylvain Deslandes (90+2), dupa o lovitura libera executata de Nicolae Musat, la care portarul Hidajet Hankic nu a putut retine balonul. Deslandes a reusit primul sau gol in Liga I.FC Botosani a dominat meciul de la un capat la altul, dar a facut-o steril, nereusind sa isi creeze prea multe ocazii clare de gol. Cele mai bune situatii au fost ratate de sirianul Mahmoud Al Mawas, portarul Alexandru Greab avand doua interventii foarte bune.Meciul a consemnat si debutul cuplului de antrenori Mihaita Ianovschi-Andrei Prepelita la FC Arges.FC Arges si-a luat astfel revansa dupa ce in prima etapa a campionatului pierdea la Pitesti cu 2-3 meciul cu FC Botosani.FC Arges ramane pe ultimul loc in ciuda acestui succes, venit dupa sase etape (trei egaluri, trei esecuri).FC Botosani venea dupa o serie de cinci meciuri fara infrangere, o victorie si patru egaluri.Citeste si: Sportivul cu 23 de medalii olimpice de aur sufera de depresie. Dezvaluiri cutremuratoare ale sotiei: "Daca te pierd, nu stiu ce voi face"