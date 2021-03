Egalul dintre FC Arges si Clinceni a stabilit a patra echipa calificata in play-off. Mai sunt in joc doar doua pozitii

Gazdele au deschis scorul prin croatul Antun Palic (47), dar ilfovenii au egalat pe final, prin Raul Rusescu (83 - penalty), dupa un fault comis in careu de David Meza Colli asupra lui Andrei Cordea, conform agerpres.ro.FC Arges venea dupa doua victorii consecutive. Academica a ajuns la sase meciuri consecutive fara victorie, cinci egaluri si un esec. In tur, Academica s-a impus cu scorul de 1-0. In clasament, cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat, Sepsi Sfantu Gheorghe devine a patra echipa calificata in play-off, dupa FCSB CFR Cluj si Craiova. Pentru ultimele doua locuri se vor duela cinci echipe (FC Botosani, Clinceni, FC Arges, Astra si Chindia), despartite in prezent de numai doua puncte.Citeste si: