Reactii dupa FC Arges - Dinamo 0-1. "Este clar, este un flagrant, este o infractiune. Un furt impotriva muncii"

Eu n-am mai vazut asa ceva. De trei zile n-am inchis un ochi, stam sa ne gandim ce sa facem, ne consumam sanatatea, ne zdrobim nervii, familiile noastre sufera din cauza vietilor noastre. Este inadmisibil! Este clar, este un flagrant, este o infractiune.Un furt impotriva muncii! Au avut o repriza mai buna, dupa aceea am revenit. Pe final, am mai avut cateva oportunitati de a inscrie. Am inceput jocul de la 1-0. Este de neimaginat pentru mine ce facea tanarul Micle la 16 metri, sa-l surprinda o minge de la jumatatea terenului. N-ai cum sa te lupti cu arbitrul si cu o pozitionare total aiurea. Da, e tanar, nu vreau sa-i aduc multe acuze, doar ca ne-a facut sa incepem de la 1-0, iar arbitrul... e placaj, efectiv!El a criticat arbitrajul lui Marian Barbu. "S-a aruncat pe jucatorul nostru! N-am inteles ce a dat. Fault la cine, unde? Avem ochi, nu suntem chiori. Se vede ca lumina zilei! Cred ca nu suntem nici prea respectati si a fost clar, a avut o tenta. Lui Gane, care a urlat tot meciul, i-a dat galben.Eu m-am comportat frumos tot meciul si cand mi-am tocit nervii si mi-am riscat serviciul, el imi da rosu/ Mai sunt trei meciuri , nici nu stiu ce se va intampla. M-a scos si din munca, daca ma si suspenda...n-am nicio idee, doar vreau sa spun ca atunci cand se intampla astfel de lucruri, de ce nu se anunta masurile luate? Noi muncim, investim bani, nu dorm de trei zile, ne tocim creierii si vine un domn, care efectiv ne mitraliaza! E clar ca lumina zilei. Toata lumea a recunoscut la televizor. Noi pierdem puncte, bani, jucatori , care acum sunt cu moralul la pamant. Asta e fotbalul romanesc. Nu se indreapta catre nimic, VAR-ul nu apare. Mai sunt trei meciuri, deocamdata nici nu stiu ce se va intampla. Asta e, omul ne-a terminat pe toti", a spus Augustin Eduard.Formatia Dinamo a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa FC Arges, in etapa XII-a, si a obtinut a doua victorie consecutiva in Liga I.Unicul gol al meciului a fost marcat de Camara, in minutul 7.In minutul 90, argeseni au cerut penalti dupa ce Grigore a cazut peste Draghici. Arbitrul Marian Barbu a dat insa fault in atac.