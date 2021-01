Antrenorul echipei FC Arges: "Meciul cu FCSB e cel mai important test pentru noi". Cand e programata partida

"Nici n-am avut timp, le-am analizat putin echipa. In mare ii stim, au jucatori de calitate. FCSB este pe primul loc, deci o echipa buna. Tinand cont ca e echipa de pe primul loc este cred cel mai important test al nostru. Va fi un meci greu cu siguranta. Dar eu cred in echipa noastra", a afirmat tehnicianul."Trebuie sa le aratam si jucatorilor punctele forte si cele mai putin bune ale adversarilor. Speram intr-un rezultat bun. Avem un moral bun, echipa arata bine. Am obtinut pana acum sapte puncte, puncte muncite , care ne-au ridicat in clasament. Pe acest fond bun speram sa crestem", a adaugat Prepelita.Fotbalistul croat Antun Palic a afirmat ca este important ca el si colegii sai sa se gandeasca numai la victorie."Trebuie sa intram bine, mai ales mental si sa ne gandim numai la victorie. De cate ori am jucat impotriva FCSB au fost meciuri mereu grele. Pentru noi este un meci important", a precizat Palic.Echipa de fotbal FC Arges intalneste formatia FCSB, marti, de la ora 19:45, la Pitesti, intr-o partida contand pentru etapa a 19-a a Ligii I.Citeste si: Sorana Cirstea a "intepat-o" pe Simona Halep in social media. Ce au de impartit romancele la Australian Open