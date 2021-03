FC Arges ramane in carti pentru play-off. Pitestenii au invins la limita ultima clasata din Liga 1

Au marcat: Malele '7 (penalty) si '47, respectiv Duranovic '88.1-0, min. 7: Frasinescu l-a faultat pe Meza Colli in careu. Malele a executat penalty-ul si a marcat;2-0, min. 47: Baxevanos a pierdut un balon la centru terenului, Palic a recuperat si i-a pasat lui Melele, care a scapat singur cu portarul si a inscris;2-1, min. 88: Duranovic a impins in poarta cu piciorul un balon recentrat cu capul de Calcan.Au evoluat urmatoarele echipe:FC Arges: Greab - Tofan, Maric, Turda, Musat - Meza Colli, I. Serban - Draghici (Grecu '58), Palici, C. Dumitru - Malele (Ndiaye '74). Antrenor Andrei Prepelita; Poli Iasi : Branescu - Onea, Frasinescu (De Iriondo '46), Baxevanos (F. Cristea '78), Busu - R. Popa, Gaitan (Vega '46), Flores (Acosta '46) - A. Stan, Duranovic, Calcan. Antrenor Marian Rada.Cartonase galbene: Malele '25, Draghici '43 / Flores '13, Calcan '45+2, Acosta '53, Duranovici '77, F. Cristea '86;Arbitri: Lucian Rusandu - Imre-Laszlo Bucsi, Stelian Slabu - Horia Mladinovici;Observator de arbitri : Irina Mirt. Dupa acest rezultat, FC Arges urca de pe locul 10 pe locul 8 , cu 33 de puncte, la egalitate cu UTA, de pe locul 9, sperand in continuare la ocuparea unui loc de play-off la finalul sezonului regulat.Poli Iasi ramane pe locul 16, ultimul, cu 16 puncte.Citeste si: