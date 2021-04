Remiza fara sare si piper intre FC Arges si Poli Iasi. Cum arata clasamentul in play-out. Viitorul si Dinamo, pe locuri de baraj

Cele doua formatii si-au asumat putine riscuri si in consecinta ocaziile clare de gol au fost rare, cele mai clare apartinand pitestenilor.Ionut Nastasie (50) a sutat mult peste poarta din pozitie centrala, iar Cephas Malele a tras pe poarta de la 15 metri (90+2), dar portarul Laurentiu Branescu a aparat.In urma acestui egal, Poli Iasi a parasit ultimul loc, pasand ''lanterna rosie'' echipei FC Hermannstadt, cele doua echipe aflandu-se pe locurile 9 si 10, direct retrogradabile. In schimb, Viitorul si Dinamo ocupa in acest moment pozitiile 7 si 8, care duc la baraj cu formatii din liga a doua.