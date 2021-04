Esec usturator suferit de FC Arges in Liga 1. Sansele pitestenilor la play-off s-au diminuat considerabil

FC Arges a deschis scorul prin Malele, in minutul 24, din penalty. Pentru Hermannstadt au inscris Yazalde '42, '51, Aosman '77 si Matel '90+4. In urma acestui rezultat, FC Arges a ramas pe locul 8 in clasament inaintea ultimei etape, in conditiile in care in play-off se califica doar primele 6 clasate la finalul sezonului regular.Hermannstadt: Cristiano - Matel, Matricardi, I. Stoica, Oprut - Buzan (Petrescu '25), Dalbea, Yazalde (Pires '62), Sebaihi (Belu '62) - Aosman (Addae '80) - Bagaric (Aralica '80). Antrenor: Eugen BezaFC Arges: Greab - Tofan (Ndiaye '78), Turda, Maric, Musat - Meza Colli, I. Serban (Honciu '82), C. Dumitru (Grecu '83) - Draghici (Maes '66), Malele, Palic (Nastasie '78). Antrenor: Andrei PrepelitaCartonase galbene: Sebaihi '16, Cristiano '24, Petrescu '57, Matricardi '69, Belu '74 / Tofan '55, Serban '76Arbitri: Radu Petrescu - Radu Adrian Ghinguleac, Mircea Mihail Grigoriu - Marian BarbuObservator: Liviu Ciobotariu