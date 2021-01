Victorie dramatica pentru FC Arges pe terenul lui UTA. Trei goluri marcate in ultimele cinci minute. Cine e fundasul golgheter al pitestenilor

UTA a deschis scorul in min. 85, prin brazilianul Roger, cu un sut din voleu de la 11-12 metri, dupa un corner. FC Arges a egalat la faza urmatoare, prin croatul Antun Palic (87), care a profitat de o eroare a aparatorilor centrali aradeni si a inscris cu un sut din interiorul careului. Oaspetii au obtinut victoria gratie golului reusit de fundasul francez Sylvain Deslandes (90), in urma unei lovituri libere executate de Palic.Roger a marcat primul sau gol in Liga I. Palic, intrat pe teren in min. 77, a inscris primul sau gol pentru FC Arges.Deslandes marcase golul victoriei echipei argesene si la precedenta deplasare (1-0 cu FC Botosani) , gol marcat tot in ultimele minute.UTA, cea mai slaba echipa la meciurile de pe teren propriu (6 puncte), a jucat in zece din min. 56, cand a fost eliminat fundasul Alexandru Benga.Aradenii au ratat ocazii prin David Miculescu (15), Ioan Hora (35) si Liviu Antal (73).UTA venea dupa o victorie in deplasare (1-0 cu FC Voluntari) si nu primise gol in cele doua meciuri din 2021.FC Arges a ajuns la cinci meciuri consecutive fara infrangere, doua victorii si trei egaluri.Citeste si: FOTO Antonella lui Messi, mai stralucitoare ca niciodata pe Instagram: "Esti femeia perfecta"