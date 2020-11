Gafa de proportii: FC Barcelona a anuntat ca vine la Bucuresti sa joace in Champions League. Cum au reactionat maghiarii pe retelele sociale

Confuziile dintre cele doua capitale, ale Romaniei, respectiv Ungariei, au tot existat de-a lungul timpului, dar majoritatea erau in favoarea Budapestei, atunci cand era vorba despre Bucuresti.Iata ca se poate si invers, si nu oriunde, ci la una dintre marile echipe de fotbal ale lumii, FC Barcelona. Astfel, inainte de a se deplasa la Budapesta, pe contul de Facebook al spaniolilor a aparut destinatia Bucuresti.Greseala a fost corectata dupa aproximativ o ora.Greseala a fost taxata in special de microbistii maghiari, care au starnit un val de comentarii acide pe retelele de socializare.Citeste si: E oficial: Dan Petrescu nu mai e antrenorul campioanei CFR Cluj. Conditiile in care s-a semnat rezilierea contractului