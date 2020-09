FC Barcelona, victorie cu 4-0 la primul meci oficial al sezonului. Pustiul Ansu Fati a fost eroul catalanilor

Conform agerpres.ro, eroul meciului a fost tanarul atacant Ansu Fati (17 ani), autorul unei duble intr-un interval de doar cinci minute (15, 19), tot el fiind cel care a provocat penalty-ul in urma caruia Lionel Messi a majorat avantajul gazdelor (35). Barca a punctat pentru a patra oara in finalul primei reprize, in urma autogolului lui Pau Torres (45).FC Barcelona a inceput sezonul cu intarziere, beneficiind de o vacanta mai lunga in urma participarii la turneul Final 8 al Ligii Campionilor de la Lisabona, unde a fost eliminata in sferturile de finala (2-8 cu Bayern Munchen ).