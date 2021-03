Fostul presedinte al Barcelonei a fost audiat si pus in libertate. Ancheta ramane in desfasurare in cazul "Barcagate"

Bartomeu, la fel ca Jaume Masferrer, fost membru al conducerii clubului, a fost audiat marti dimineata, insa cei doi s-au prelevat de dreptul de a nu face nicio declaratie. Cei doi au fost retinuti luni.Potrivit presei spaniole, perchezitiile efectuate la sediul FC Barcelona sunt legate de ancheta privind "Barcagate", caz care a aparut in urma cu un an. La 17 februarie 2020, FC Barcelona a negat ca ar fi la originea unei campanii de calomnie pe retelele de socializare, care viza persaone importante ale clubului pentru a imbunatati imaginea lui Josep Maria Bartomeu, care a demisionat la 27 octombrie.Cadena Ser a aratat, intr-o ancheta, ca Barca a platit un milion de euro in sase facturi separate catre compania I3 Ventures, cu care clubul a intrerupt legaturile de atunci. Lionel Messi , Pep Guardiola, Xavi si Gerard Pique ar fi fost printre cei vizati de I3 Ventures, intr-o campanie de trei ani.Aceasta a inclus atacuri impotriva reticentei lui Messi de a semna un nou contract cu Barca, in timp ce Pique a fost vizat in urma proiectului sau de revigorare a Cupei Davis.Aceasta operatiune a politiei vine cu sase zile inainte de alegerile pentru presedintia FC Barcelona, programate duminica, la care suporterii-actionari vor fi chemati sa aleaga intre Joan Laporta, Toni Freixa si Victor Font.Citeste si: