FC Barcelona are un nou presedinte, care garanteaza ramanerea lui Messi

Vestea cea mare este ca venirea lui Laporta, garanteaza cumva ramanerea lui Messi la echipa. "Sunt sigur ca daca altcineva in afara de mine va castiga alegerile atunci Messi va pleca de la Barcelona . Am o relatie excelenta cu el, exista foarte mult respect. Ii vom face o oferta care se bazeaza pe situatia actuala a clubului. Poate ca nu putem concura din punct de vedere financiar, dar Messi nu este condus de bani. El vrea sa isi incheie cariera la cel mai inalt nivel posibil", a spus Laporta.Acum situatia financiara a catalanilor este una foarte grea, datoriile ajungand la aproximativ un miliard de euro.