FC Barcelona a fost lipsita de Leo Messi, dar a avut un portar in zi mare. Germanul Ter Stegen, eroul catalanilor

Pentru ca a fost eliminat pentru prima data in cariera in tricoul Barcelonei, Leo Messi si-a ispasit la Elche prima din cele doua partide de suspendare Catalanii au deschis scorul in prima repriza, prin olandezul De Jong (minutul 39), dar au avut mari emotii in startul reprizei secunde. Dupa o gafa a apararii oaspetilor, un jucator de la Elche a ramas singur cu portarul Ter Stegen, insa neamtul a avut o interventie miraculoasa.Scorul final a fost stabilit pe final de meci, in minutul 89, de Riqui Puig, Barcelona impunandu-se cu 2-0.