FC Barcelona, descatusata in Tara Bascilor. Echipa lui Leo Messi a dat sase goluri in deplasare

Au marcat: Barrenetxea '77 / Griezmann '37, Dest '43, '53, Messi '56, '89, Dembele '71.Dembele a mai marcat un gol, care a fost anulat cu VAR. Dest a inscris primele sale goluri pentru Barca, in campionat In urma acestui rezultat, FC Barcelona a acumulat 62 de puncte si a revenit pe locul 2, dupa Atletico Madrid , 66 de puncte. Real Madrid este pe locul 3, cu 60 de puncte, FC Sevilla , pe locul 4, cu 55 de puncte, iar Real Sociedad, pe locul 5, cu 45 de puncte.Messi, 33 de ani, are si cele mai multe goluri marcate pentru Barca, 663, din care 23 in acest sezon, in LaLiga.De sase ori castigator al Balonului de Aur, Leo Messi detine, de asemenea, recordurile Barcelonei pentru trofee castigate (34), pase decisive (289), hat-trick-uri (48) si goluri marcate intr-un singur sezon (73, in 2011-2012).Argentinianul a jucat prima partida oficiala ca profesionist in 2004, la FC Barcelona.Citeste si: