Veste soc la FC Barcelona. Fostul presedinte al clubului a fost arestat. Ce acuzatii i se aduc

"In prezent desfasuram o operatiune cu agenti ai departamentului de infractiuni economice", a declarat purtatorul de cuvant pentru AFP, fara a oferi mai multe detalii, in timp ce surse politienesti au indicat ca este vorba despre perchezitii.Anul trecut, s-a sustinut ca gruparea a platit o companie de social media pentru a critica online persoanele cheie ale clubului, intr-un scandal supranumit "Barcagate". Lionel Messi , Pep Guardiola, Xavi si Gerard Pique ar fi fost printre cei vizati de I3 Ventures, intr-o campanie de trei ani.Aceasta a inclus atacuri impotriva reticentei lui Messi de a semna un nou contract cu Barca, in timp ce Pique a fost vizat in urma proiectului sau de revigorare a Cupei Davis.Presedintele de atunci al Barcelonei, Bartomeu, a negat acuzatiile, in februarie anul trecut.Dar opt membri ai clubului au adresat o plangere oficiala politiei, determinand o ancheta care este in curs de desfasurare de cateva luni.Citeste si: