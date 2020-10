FC Barcelona si Real Madrid, esecuri in campionat inainte de meciul direct. Cand e programat "El Clasico"

Gazdele au marcat golul victoriei prin Mata, in minutul 56, din penalty. Pentru echipa lui Messi e al doilea rezultat negativ la rand, dupa remiza de pe teren propriu cu FC Sevilla Tot sambata, Real Madrid a fost invinsa si ea, dar pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de nou-promovata Cadiz. Golul a fost marcat de Lozano, in minutul 16.In etapa urmatoare, sambata, 24 octombrie, de la ora 17.00, FC Barcelona si Real Madrid se vor intalni in meci direct, pe "Camp Nou", in primul "El Clasico" din pandemie.