FC Barcelona, victorie clara in deplasare. Duminica e marele derby Atletico - Real, meci crucial in lupta pentru titlu

Pentru catalani au marcat Alba '30 si Moriba '83. In clasament, Barcelona are 56 de puncte, sub Atletico (58), dar peste Real (53), cele doua echipe madrilene urmand sa joace duminica in meci direct.Tot sambata, Cadiz a invins cu 1-0 Eibar, FC Sevilla a pierdut la Elche (1-2), iar Valladolid a invins Getafe (2-1).Meciurile Huesca - Celta Vigo, Atletico Madrid Real Madrid , Real Sociedad - Levante si Athletic Bilbao - Granada se vor disputa duminica, iar confruntarea Betis - Deportivo Alaves este programata luni.