FC Botosani, invinsa acasa de Chindia, in Liga 1. 5 meciuri la rand fara victorie pentru echipa lui Croitoru

Echipa antrenata de Marius Croitoru isi continua astfel seria de rezultate nefavorabile, in ultimele 5 partide reusind doar doua rezultate de egalitate in campionat , criza accentuata de eliminarea suferita in Europa League cu macedonenii de la Shkendija.In minutul 26, Chindris (FC Botosani) a fost eliminat pentru fault in pozitie de ultim aparator.In minutul 52, Patache a fost lovit la nas, posibil de Paul Iacob sau de un coechipier, iar jucatorul echipei din Botosani a parasit terenul cu ambulanta, dupa ce a primit ingrijiri medicale pe teren mai multe minute. Iacob (Chindia) a fost eliminat si el de arbitrul Calin, dar cu mare intarziere.Min. 74, 0-1: Vadim Rata a marcat cu un sut cu stangul din marginea careului mare, dupa ce a recuperat balonul in propria jumatate si dupa o cursa de 40 de metri;Min. 88, 0-2: Jonathan Rodriguez l-a faultat in careu pe Negut. Berisha a transformat lovitura de la 11 metri.Au evoluat urmatoarele echipe:FC Botosani: Hankic - Patache (Plamada '59), Chindris, Seroni, Harut - Jonathan Rodriguez, Ongenda (Babunski '81) - Ofosu, Ashkovski (Tiganasu '81), Keyta - M. Roman. Antrenor Marius Croitoru;Chindia: Aioani - Capusa, Pitian, Iacob, C. Dinu - Negut, Dulca (Fomba '85), Rata, Yameogo - D. Popa (Berisha '81), D. Florea (Dumitrascu '64). Antrenor Emil Sandoi.Cartonase galbene: Rodriguez '87 / D. Popa '31;Cartonase rosii: Chindris '26 / Iacob '58.Arbitri: Iulian Calin - Radu Adrian Ghinguleac, Ciprian Florin Dansa - Vlad Baban;Observator: Cristian Nica.